Resmen yakamızı bırakmıyor! Türkiye’yi esir aldı, 6 gün sürecek… Afrika sıcakları geldi, uzmanlar “bu daha hiçbir şey” dedi. Meteoroloji uzmanı yeni sıcaklıklar için tarih verdi. O gün gelecek ve 1 hafta sürecek…

ensonhaber.com

Türkiye'ye pazartesi günü Afrika üzerinden giriş yapan sıcak hava dalgası, salı günü ülkemizin birçok bölgesinde beklenmedik bir atmosfer oluşturdu.

Vatandaşlar, Marmara bölgesinde yoğun bir kar yağışı beklerken, hiç tahmin etmedikleri bir hava olayıyla karşılaştılar.

Bu durum, önümüzdeki günlerin hava durumuyla ilgili endişeleri de beraberinde getirdi.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından Türkiye'ye giriş yapan Afrika sıcakları hakkında yeni ve endişe verici bir tarih paylaştı.

Şen, "Bu daha hiçbir şey değil, resmen bizi yakacak." ifadeleriyle durumu özetledi.

6 gün boyunca devam edecek

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı sıcak hava dalgasıyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Özellikle kuzey bölgeler ortalamanın 10 derece üzerinde olacak. Bu hava normal değil. İstanbul'da bugün 15, pazar ve pazartesi 17-18 derece, yağışlar da kesildi. Haftaya Salı gününe kadar da yağış yok."