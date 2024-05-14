Reytinglerin birincisiydi! TRT'den Gönül Dağı dizisi için şoke eden karar...

138 bölüm boyunca izleyicilerle buluşan Gönül Dağı, geniş bir hayran kitlesi edindi ve benzersiz karakterleri ve etkileyici hikayesiyle herkesi büyüledi.
Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, cumartesi günlerinin vazgeçilmezi haline geldi.
Bazen dokunaklı hikayeleriyle gözyaşlarına boğan, bazen de eğlenceli sahneleriyle kahkahaya boğan dizi için karar verildi.
Bir süredir akıllarda Gönül Dağı dizisinin final yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.
TRT bu konuda son noktayı koydu. Peki Gönül Dağı final yapacak mı?
Gönül Dağı için TRT'den flaş karar
TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı için beklenmedik bir sürpriz yaşandı!
Dizinin final yapacağına dair dolaşan söylentilere inat, yapılan resmi açıklama ile Gönül Dağı'na 4. sezon onayı verildiği duyuruldu.
Yapılan planlamaya göre, Gönül Dağı haziran ayında sezon finali yapacak ancak sevenleri için bu veda geçici olacak.
Eylül ayında yeni bölümleriyle tekrar izleyici karşısına çıkacak olan dizi, heyecan dolu maceralara devam edecek.