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Reytinglerin birincisiydi! TRT'den Gönül Dağı dizisi için şoke eden karar...

Reytinglerin birincisiydi! TRT'den Gönül Dağı dizisi için şoke eden karar... TRT 1’in favori dizisi, cumartesi günlerinin vazgeçilmezi haline gelen Gönül Dağı için son karar verildi. Final mi yapacak, devam mı edecek? İşte TRT’nin kararı…