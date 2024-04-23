Rönesans Gayrimenkul (RGYAS) halka arz sonuçları açıklandı! Rönesans Gayrimenkul kaç lot verdi?

17-18-19 Nisan tarihleri arasında talep toplama işlemi gerçekleştirilen Rönesans Gayrimenkul'ün halka arz sonuçları açıklandı.
Halka arzın detayları ve kaç lot vereceği borsa ile yakından ilgilenenlerin gündeminde yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde halka arz için talep toplama işlemlerini gerçekleştiren Rönesans Gayrimenkul'ün halka arz sonuçları merak uyandırdı.
RGYAS hisse koduyla borsada işlem görecek olan Rönesans Gayrimenkul'ün halka arz sonuçları arama motorlarında araştırılmaya başladı.
İşte Rönesans Gayrimenkul'ün halka arz sonuçları hakkında merak edilenler...
135 TL sabit fiyat ile talep toplayan şirketin halka arzına dair sonuçlar belli oldu.
Halka arzda talebi karşılanan toplam bireysel yatırımcı sayısı 2.454.093 olurken kurum sayısı ise 178 olarak açıklandı.
Rönesans Gayrimenkul'un toplam dağıtılan lot sayısı ise 33.357.450 olarak açıklandı.
Katılımcı sayısı üzerinden yapılan hesaplamalara göre bireysel yatırımcılara kişi başı 10-11 lot hisse dağıtımı yapıldığı öngörülüyor.
Halka arz sonucunda, 2.454.093 adedi Yurtiçi Bireysel Yatırımcı olmak üzere, toplam 2.454.271 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.