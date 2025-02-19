Rövanşa kar engeli! GS- AZ Alkmaar maçı ertelendi mi, oynanacak mı?

Yağmur Uçar

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 20 Şubat günü Az Alkmaar ile mücadele edecek.

Sarı kırmızılı ekip, rövanş maçında rakibine ev sahipliği yapacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre perşembe ve cuma günü İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili olacak.

Kar kalınlığının ise 30 cm'yi bulacağı ifade edildi.

RAMS Park'ta oynanacak olan müsabakanın kar yağışı nedeniyle ertelenme durumu ise taraftarların merak konusu oldu.

Bu kapsamda, "20 Şubat GS-AZ Alkmaar maçı ertelenecek mi" sorusu gündeme geldi.

İşte son durum...

GS-AZ ALKMAAR MAÇI ERTELENDİ Mİ

Beyaza bürünmeye başlayan İstanbul'da peş peşe uyarılar gelirken, Galatasaray AZ Alkmaar maçı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.