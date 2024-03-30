Saatler ileri alınacak mı? 2024 yaz saati uygulaması Türkiye'de 2016 yılından bu yana yaz saati sistemi uygulanıyor. Ancak, son 6 yıldır kış mevsimi geldiğinde saatler geri alınmıyor. Peki, 2024 yılında saatler ileri alınacak mı?

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Kış aylarında günlerin kısalmasıyla birlikte, gün ışığından daha fazla yararlanmak adına geri alınan saatler, mevsim geçişleriyle yeniden düzenleniyor.

Türkiye'de son 6 yıldır uygulanan yaz saati sistemiyle, kış mevsiminde saatler geri alınmıyordu.

Ancak, 2024 yılı için saatlerde bir değişiklik olacak mı? Saatler ileri alınacak mı? İşte detaylar…

Saatler ileri alınacak mı?

8 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren 7 Eylül 2016 tarihli 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Türkiye'de yaz saati kalıcı hale getirildi.

Bu kararnameyle birlikte, 2016 yılından beri ülkemizde kış saati uygulaması kullanılmıyor.

Bu nedenle bu yıl da saatler ileri alınmayacak.