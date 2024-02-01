Sadece yüksek IQ’lu kişiler görüyor! Resimdeki gizli baykuşu bulmak için 7 saniyeniz var Zeka sınırlarınızı zorlayacak bir optik illüzyonla karşınızdayız! Bu resimde kuşların arasında gizlenen bir baykuş bulunuyor. Bu baykuşu bulmak için sadece 7 saniyeniz var. Bulan yüksek IQ’ya sahip oluyor…

ensonhaber.com

Optik illüzyon testleri, gizli görselleri bulmayı denemek ve zekayı sınamak için eğlenceli bir yol sunuyor.

Ancak işte bu seferki test biraz daha zorlu!

Testte gizlenmiş bir baykuş bulunuyor ve iddiaya göre, sadece üstün zekalılar bu gizli baykuşu 7 saniyede bulabiliyormuş. Peki, siz bulabilecek misiniz?

Gizli baykuşun bulunamaması durumunda endişe etmeyin, çünkü çok az kişi bu gizemi çözebiliyor.

Hazırsanız, başlayın!

Üstün zekalılar için bile zorlayıcı olan optik illüzyon testi, Türkiye'de 129 kişiye gösterildi.

Ancak, şimdiye kadar hiç kimse gizli görselin yerini 7 saniyede bulamadı.

Bu testte, yalnızca üstün zeka seviyesine sahip insanların başarılı olabilecekleri iddia ediliyor.

Zeki insanların dahi zorluk yaşadığı bu testte pek çok kişi başarısız oldu.

129 kişilik grup içinde hiçbiri gizli görseli bulamadı.

Eğer siz de gizli baykuş görselini bulamadıysanız, endişe etmeyin, sizin için aşağıda verdik: