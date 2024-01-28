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Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında aramalar hız kazandı. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman ve başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...