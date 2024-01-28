Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılış töreninde, 35 bin yeni sağlık personeli alınacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu müjdesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadelere yer verdi;
"35.000 Kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15.000’i hemşire, 8.000’i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşı geliyor."
Yapılan açıklamaların ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında aramalar hız kazandı.
Sağlık Bakanlığı personel alımına başvuru yapmak isteyen binlerce kişi başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırmaya başladı.
Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 35 bin sözleşmeli personel alımı hakkında detaylar henüz açıklanmadı.
Başvuruların ne zaman alınacağı ve başvuru şartları açıklandığında sizlerle paylaşacağız. Ancak gelen bilgilere göre Şubat ayı içerisinde tercihlerin alınması bekleniyor.