Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için kura tarihleri, başvurularını tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor.
Sağlık Bakanlığı'nın Taşra Teşkilatlarında çalıştırılmak üzere güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadrolarına alım yapılacak.
Başvurularını yapan adaylar kura çekiminin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.
Kura çekimi sonucunda ismi çıkan adaylar herhangi yazılı sınav veya mülakat uygulanmadan doğrudan atanacak.
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi için geri sayım başladı. Peki, kura çekimi ne zaman yapılacak ve nereden izlenecek? İşte merak edilenler...
Kura çekimi ne zaman?
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde istihdam edilecek 8000 işçi alımı için kura çekimi 3-4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi Sağlık Bakanlığının Youtube hesabından canlı yayınlanacak.