Haberler



Bilgi



Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...