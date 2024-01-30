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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? 35 bin sağlık personeli alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? 35 bin sağlık personeli alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında aramalar gündemde yer alıyor. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman ve başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...