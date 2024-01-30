Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? 35 bin sağlık personeli alımı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde verdiği müjde ile 35 bin yeni sağlık personeli alınacağı açıklanmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Sağlık Bakanlığına gelecek ay itibarıyla 15.000’i hemşire, 8.000’i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni personel alınacağını duyurdu.
Yapılan bu açıklamaların ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında aramalar hız kazandı.
Sağlık Bakanlığı personel alımına başvuru yapmak isteyenler başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırmaya başladı.
Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 35 bin sözleşmeli personel alımı hakkında detaylar henüz açıklanmadı.
Başvuruların ne zaman alınacağı ve başvuru şartları henüz belli değil. Fakat gelen bilgilere göre Şubat ayı içerisinde tercihlerin alınması planlanıyor..