Sağlık Bakanlığı promosyonu 2025: Sağlık çalışanları banka promosyonu ne kadar, kaç TL?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sağlık Bakanlığı'nın gündeminde promosyonlar var.

Sağlık çalışanları enflasyon oranlarını karşılayan, reel değeri yüksek promosyon ödemesi talep ediyor.

Son olarak 2022 yılında yapılan 29 bin lira ödemesi promosyon anlaşması için süre dolarken Sağlık Bakanlığı gözler yeni tutara çevrildi.

Ayrıca gündeme gelen bir diğer model ise promosyon ödemesinin bir kısmının nakit olarak verilmesi yerine, çalışanlara faizsiz kredi kullanma imkanı oldu.

Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 2025 promosyonu ne kadar, kaç TL oldu? İşte anlaşmanın detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI 2025

Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci, 2025 promosyon anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın 90 bin TL nakit ve 10 bin TL para puan olarak bir promosyon anlaşması yaptığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan promosyon anlaşmasına ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor.

Bakanlığın promosyon anlaşması için 100 bin liralık taban fiyat belirlediği aktarılırken her il sağlık müdürlüğü promosyon anlaşmasını kendisi yürütüyor.