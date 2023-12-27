Sağlık Bakanlığından dev personel alımı! 27 bin kişi alınacak! Başvuru tarihleri ve şartları belli oldu mu? 2024 yılında Sağlık Bakanlığına 27 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. Personel alımı için başvuruların ne zaman başlayacağı merak edilmeye başladı. İşte merak edilenler...

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2024 yılında Sağlık Bakanlığına 27 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Kararda, 2024 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan karara göre personel temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla personel sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 23464 uzman tabip, 3498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek.

Yayımlanan karar sonrası Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında aramalar hız kazandı. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini ve şartlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Başvurular ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuru şartları henüz belli olmadı. Konu hakkında resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz..