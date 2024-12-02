Sağlık ocakları kapalı mı? Aile hekimleri ne zaman açılacak, grev ne zaman bitiyor?

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Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği"ne karşı protesto düzenliyor.

Türk Tabipleri Birliği’nin açıklamalarıyla gündeme gelen bu değişiklik sonrasında, vatandaşlar sağlık hizmetlerinden nasıl etkileneceklerini merak ediyor.

Aile hekimlerinin protesto gösterilerinin, özellikle Kasım ayında yapılan grev ile birlikte sağlık ocaklarında yaşanan aksaklıklar nedeniyle vatandaşlar için önemli bir konu haline geldi.

Bugün, aile hekimine muayene olmak isteyen vatandaşlar, sağlık ocaklarının açık olup olmadığını araştırıyor.

2 ARALIK SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında hekimlerin ülke genelinde 5 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceğini duyurdu.

Bu durumda 2 Aralık Pazartesi günü sağlık ocakları açık olsa bile hekimlerin çalışmayacağı düşünülüyor.