Sağlık raporlarında değişiklik: Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı! Sağlık raporlarını kapsayan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Artık bu kurallara uymayan özel hastaneden rapor alınamayacak…

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Sağlık raporu, işe giriş, evlilik, ehliyet alımı, askerlik gibi birçok konuda alınması zorunlu olan belgelerden biridir. Devlet hastanelerinden alınabilse de bazı kurumlar anlaşmalı oldukları özel hastanelere yönlendirme yapabilmektedir.

Özel Hastane Yönetmeliği’nde bulunan sağlık raporları ile ilgili değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu değişiklikler ise şunlardır:

-Özel hastanelerin yatırımcılarının en az üçte birinin sağlık meslek mensubu olması zorunluluğu getirilmiştir.

-Özel hastaneler, tedavi ettikleri hastalara istirahat, ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımı ve sürücü sağlık raporları düzenleyebileceklerdir. Ancak, Bakanlıkça izin verilen haller dışında durum bildirir raporları düzenleyemeyeceklerdir.

-Özel hastanelere durum bildirir sağlık raporu düzenleme izni için belirli branşlarda uzman hekim bulundurma ve tam gün çalıştırma şartı aranacaktır.

-Özel hastanelerin ruhsatlandırılması için belirlenen süre 31/12/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.