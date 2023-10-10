Sahte pul biber nasıl anlaşılır? Uzmanlar taktiğini açıkladı! Bu kadar basitmiş.. Sahte pul biberin nasıl anlaşılacağı ortaya çıktı. Gıda boyası katılan pul biber iyi bir gözlemle kolayca anlaşılıyor. Uzmanlar taktiğini açıkladı. İşte o yöntem..

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Mutfaklarımızda en çok kullandığımız baharatlar arasında yer alan pul biber hileye son derece açık bir baharat türüdür.

Özellikle gıda boyası katılarak rengi kırmızıya getirilen pul biberler vatandaşın sağlığını tehlikeye atıyor.

Vatandaşların alırken en çok dikkat ettiği baharat olan pul biberin sahte olup olmadığını anlamak aslında çok basitmiş.

Uzman isimler sahte pul biberi anlamanın en kolay yolunu açıkladı. Peki, sahte pul biber nasıl anlaşılır? İşte o yöntem..

Normal şartlarda 1 kilo pul biber elde etmek için yaklaşık 10 kilo biber kullanmak gerekiyor.

Bazı üreticiler masraflardan kısmak ve maliyetleri düşürmek için çeşitli yollara başvurabiliyorlar. Her ne kadar cezası olsada bunu yapan üreticiler olabiliyor.

Sahte pul biber nasıl anlaşılır?

Uzman isimler sahte pul biberi anlamanın yolunu açıkladı. Son derece basit olan bu yöntem ile pul biberin doğal mı yoksa hileli mi olduğunu anlayabilirsiniz.

Konunun uzmanları suya dökülecek pul biberin aşırı koyu kırmızı bir renk vermesi durumunda bu pul biberin sahte olduğu anlamına geldiğini ifade ediyor. Suya temas eden pul biberin yoğun renk bırakması üründe gıda boyası kullanıldığını ifade ediyor.

Ancak suya döktüğünüz pul biber az miktarda bir renk veriyorsa bu durum o pul biberin gerçek olduğu anlamı taşıyor. Çünkü bu renk pul biberin kendisinden gelen bir özelliğidir..