Sahur vaktinde ezan okunurken su içilir mi? Ramazan ayında cevabı en çok merak edilenler arasında "Ezan okunurken su içilir mi?" sorusu yer alıyor. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konu hakkındaki görüşü...

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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç ibadeti hakkında aramalar hız kazandı.

Vatandaşlar oruç hakkında merak ettikleri sorulara yanıt aramaya başladı.

Ramazan ayında cevabı en çok merak edilenler arasında "Sahur vaktinde ezan okunurken su içilir mi?" sorusu yer alıyor.

Vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'na merak ettikleri soruları yönelterek cevap arıyorlar.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Sahur vaktinde ezan okunurken su içilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nın cevabı

İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır.

Bu sebeple ezanın başlaması ile birlikte yemeyi içmeyi bırakmak gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Yani ezandan önce lokmanızı aldıysanız ve o sırada ezan okunmaya başladıysa ağzınızdaki lokmayı çiğneyip yutabilirsiniz. Su içmek için de aynı kural geçerlidir.