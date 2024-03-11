Sahurda bunu yiyen gün boyu tok hissediyor! İşte açlığı unutturan o besin Sahurda tahin yiyenler gün boyu açlık nedir bilmiyor. Tok tutma özelliği ile bilinen tahin sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İşte tahinin faydaları...

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Ramazan ayının gelmesiyle birçok kişi sahurda ne yenir sorusuna yanıt aramaya başladı.

Sahurda tok tutan yiyecekler son günlerin en çok arananları arasındaki yerini aldı.

Sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan tahin Ramazan ayında en çok tüketilenler arasında yer alıyor. Tahin oruç tutarken açlık hissetmemenizi sağlar.

Tahin, içerisinde bulunan susam sayesinde uzun süre tok tutma özelliği ile bilinirken, aynı zamanda vücuda gün boyunca gerekli enerjiyi sağlar.

Tahinin tok tutma ve enerji verme özellikleri Ramazan ayında tercih edilmesinde son derece etkili oluyor.

İşte tahinin bazı faydaları..

Tahinin faydaları

- Tahin, bitkisel bir kaynaktır ve protein içeriği yüksektir. Özellikle vejetaryen veya vegan beslenenler için önemli bir protein kaynağı olabilir.

- Tahin, sağlıklı yağlar olan tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Bu yağlar, kalp sağlığını destekleyebilir ve kötü kolesterolü düşürebilir.

- Tahin, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, ve B vitaminleri gibi birçok mineral ve vitamin içerir. Özellikle kalsiyum açısından zengin olması kemik sağlığı için önemlidir.

- Tahin, antioksidanlar açısından zengin bir besindir. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı önleyebilir ve genel sağlığı destekleyebilir.

- Tahin, protein ve sağlıklı yağlar açısından zengin olduğu için kan şekerinin daha dengeli bir şekilde yükselmesine ve düşmesine yardımcı olabilir. Bu da tokluk hissini artırabilir ve ani açlık krizlerini önleyebilir.