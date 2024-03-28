Sahurda bunu yiyen iftara kadar acıkmıyor... Ramazan ayında en çok araştırılanlar arasında tok tutan besinler yer alıyor. Uzmanlar tarafından tavsiye edilen bir besin ise sahurda tüketildiğinde iftara kadar tok tutuyor. İşte o besin...

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Ramazan ayı, beslenme düzeni açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Özellikle sahurda yenecek bazı besinler gün boyu kişiyi tok tutarak orucun kolay tutulmasını sağlayabiliyor.

Vatandaşlar Ramazan ayında tok tutan yiyecekler hakkında sıkça araştırma yapıyor.

Yeşil mercimek, Ramazan ayında tüketilmesi önerilen bir yiyecek olarak uzmanlar tarafından öne çıkarılıyor.

Çünkü farklı tariflerle çeşitlendirilebilen bu besin, tok tutma ve kan şekerini dengeleme konusunda önemli bir rol oynar.

Değerli bir protein kaynağı olan yeşil mercimek, kan şekerini dengeleme ve sindirim sürecini düzenleme özelliğiyle uzmanlar tarafından ramazan ayında özellikle tavsiye ediliyor.

Yeşil mercimeğin faydaları

- Yeşil mercimek, lif bakımından zengindir. Lif, sindirime yardımcı olur, sindirim sistemi sağlığını destekler ve tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne yardımcı olur.

- Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olan düşük glisemik indeksli bir besindir. Bu nedenle, kan şekerinin kontrol altında tutulması için özellikle diyabetik bireyler için faydalıdır.

- Yeşil mercimek, bitkisel kaynaklı ve kaliteli protein içerir. Bu özelliğiyle, vejetaryenler ve veganlar için önemli bir protein kaynağıdır.

- Yeşil mercimek, demir, folat, potasyum, magnezyum ve vitaminler gibi birçok önemli besin maddesini içerir. Bu besinler vücudun genel sağlığını destekler ve birçok metabolik fonksiyona katkıda bulunur.

- Yüksek lif içeriği ve düşük doymuş yağ içeriği nedeniyle, yeşil mercimeğin kalp sağlığını desteklediği ve kolesterol seviyelerini düşürebileceği düşünülmektedir.

- İçerdiği vitaminler ve mineraller, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve hastalıklara karşı vücudun direncinin artmasına yardımcı olabilir.