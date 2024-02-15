Sakın çöpe atmayın! Kestane kabukları kansızlıktan, yüksek tansiyona resmen bir şifa deposu... Kış lezzetlerinin başında gelen kestanenin kabuklarını faydalarını duyduktan sonra çöpe atmayacaksınız. İşte, yüksek tansiyondan, saç sağlığına kadar birçok derde deva olan faydaları…

ensonhaber.com

Kestane, kış aylarına girmemizle beraber hem sofraları hem de sokakları süsleyen nadir lezzetlerdendir.

Sağlık açısından da oldukça faydalı olan kestanenin sindirimden, kalp sağlığını kadar etkili olduğunu birçok kişi bilir.

Bunca zaman kabuklarından soyarak tükettiğimiz kestanenin kabukları da sağlık açısından en az kendi kadar etkiliymiş.

İşte, size bir daha kestane kabuklarını çöpe attırmayacak o faydalar…

Sağlık açısından birçok faydası olan kestane, bağırsak sağlığını düzenleyici etkisiyle sindirim sisteminizi düzenleyecek ve kabızlık sorununuzu ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.

Kestanenin içerdiği doymamış yağ asitleriyle kalp sağlığını koruyacak ve kolestrolünüzü dengeye getirmenize olanak sağlar.

İçeriği ile sağlığınıza faydaları olan kestanenin sürekli olarak çöpün yolunu tutan kabukları bu faydaları duyduktan sonra evin baş köşesine gelecek.

Kestane kabuğu, yüksek miktarda C vitamini içererek bağışıklık sistemini güçlendirir ve beyinsel ile fiziksel yorgunluğu giderir. Ayrıca kan dolaşımını hızlandırır, kansızlığa iyi gelir ve varis oluşumunu azaltır.

Kabuklarıyla birlikte damar sertliğini önleyen kestane, yüksek tansiyonu dengelemeye yardımcı olur ve sinirleri yatıştırır. Saç sağlığı için de oldukça faydalı olan kestane kabuğu, canlı ve parlak saçlara katkı sağlar.

Tabii her uygulamada olduğu gibi, kestane kabuklarının sağlığınız açısından faydaları değerlendirirken doktorunuza danışmanızda faydalı olacaktır.