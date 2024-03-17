Saksının içine bozuk para koyun, neler oluyor izleyin… Evde bitki bakmak hem estetik güzellik sunarken hem de evde güzel kokular yayılmasını sağlar. Çiçek bakımı için ise birçok yöntem bulunur. Bu yöntemler arasında yer alan saksıya bozuk para koymak, bakın ne işe yarıyormuş…

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Bakteri üretimin sık görüldüğü saksı bitkilerinde uygulayabileceğiniz çeşitli yöntemler bulunur. Bu yöntemler ile bitkilerinizin sağlıklı büyümelerini sağlamanızda mümkün olur.

Çiçek bakımı için çeşitli önerilerin bulunduğu ve çiçek sağlığı için etki olan yöntemler arasında olan saksıya para koymak aynı zamanda bir Feng Shui yöntemi de elde etmenizi sağlıyor.

Hem bitkilerinizin sağlığını koruyarak hem de bir Çin felsefesi olan Feng Shui ile evinizin ve yaşamınızın olumlu enerjiyle doldurmanın bir yöntemini sunuyor.

Saksıya para koymak bakın ne işe yarıyor…

Saksıya koyacağınız bozuk paralar bakır oldukları için bakteri üretimini engellemede etkili bir kalkan oluşturarak güçlü bir asitleştirici etki sunarlar. Bu asitleştirici etkiler sayesinde bitkilerinizde oluşan bakterilerin önüne geçerek sağlıklı büyümelerine katkı sağlayabilirsiniz.

Aynı zamanda, evdeki enerjiyi ve şansı artırmak içinde saksıya bozuk para koyabilirsiniz. Bu eski inanış, Feng Shui'nin evimizdeki enerjiyi dengeleme ve olumlu şansı çekme konusundaki önerileri arasında yer alır. Feng Shui’ye göre bu uygulama ev sahiplerine para ve bereket getirdiği düşünülüyor.