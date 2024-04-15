Salçanın içerisine 1 kaşık ekleyin, artık küflenmeyecek... Kısa sürede küflenebilen salçaları daha uzun süre küflenmeden muhafaza edebileceğiniz doğal bir yöntem bulunuyor. İşte salçanın küflenmesini önleyen o öneri...

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Salçalarınız küfleniyor yada pamukçuklanıyorsa bu yöntemi mutlaka denemelisiniz.

Yemeklerde sıklıkla kullanılan salçalar bekledikçe küflenme ve pamuklanma yapabiliyor.

Bunun önüne geçmek isteyenler ise salçanın küflenmesini önleyen yöntemler hakkında aramalar gerçekleştiriyor.

Salçanın küflenmesini önleyen basit bir yöntemi sizler için derledik. Bu yöntem sayesinde salçaları uzun süre küflenmeden muhafaza edebilirsiniz.

Bir kaşığı bile yetiyor

Salçanın küflenmesini ve pamuklanmasını önlemek için zeytinyağı veya sıvı yağ kullanabilirsiniz. Salçanın bulunduğu kabın içerisine ekleyeceğiniz 1 kaşık yağ küflenme ve pamuklanmayı durduracaktır.

Eğer salçanızı uzun bir süre kullanmayacaksanız bir miktar katı yağı eritip salçanın üzerine ekleyebilirsiniz.