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Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? PSG - Inter maçı nerede oynanacak?

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? PSG - Inter maçı nerede oynanacak? 2025 Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. İşte PSG ve Inter'in karşılaşacağı dev maçın detayları...