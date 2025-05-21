PSG ile Inter'in karşı karşıya geleceği 2025 Şampiyonlar Ligi finali hakkında aramalar hız kazandı.
Futbolseverler Şampiyonlar Ligi final maçının detaylarını öğrenmek için araştırma yapıyor.
PSG ve Inter Avrupa'nın en prestijli kupasını kazanmak için kozlarını paylaşacak.
Milyonlarca futbolseverler bu dev maçın detaylarını öğrenmek için arama motorlarında aramalar gerçekleştiriyor.
PSG ile Inter arasında oynanacak final maçının merak edilenlerini sizler için derledik.
Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? PSG - Inter maçı nerede oynanacak? İşte dev maçın bilgileri...
Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?
PSG ile Inter'in karşı karşıya geleceği 2025 Şampiyonlar Ligi final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya’nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena Stadyumu’nda oynanacak.
Saat 22:00'de başlayacak olan PSG - Inter maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.