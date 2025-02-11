Şampiyonlar Ligi heyecanı TRT'de! Devler Ligi'nde 2 maç şifresiz yayınlanacak...

Hüseyin Topuz

Devler Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu ilk maçları bu hafta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi Play-Off turu maçlarının heyecanı TRT ekranlarında yaşanacak.

TRT 1 ve TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

TRT Spor'un yayın akışının belli olmasının ardından bu hafta hangi Şampiyonlar Ligi maçlarının şifresiz olarak ekrana geleceği belli oldu.

İşte, TRT 1 ve TRT Spor'un 11-12 Şubat tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı...

11 Şubat Salı

20:45 Juventus - PSV Eindhoven (TRT Spor)

12 Şubat Çarşamba

23:00 Celtic - Bayern Münih (TRT 1)