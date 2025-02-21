UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.
Play-off turunda rakiplerini elemeyi başaran PSG, Real Madrid, Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund ve PSV adlarını son 16 takım arasına yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi'nin lig etabını ilk 8'de tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, direkt son 16 turuna yükselmişti.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımların belirlenmesinin ardından gözler kura çekimini çevrildi.
Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
Şampiyonlar Ligi kura çekimi 21 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Saat 14:00'te yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminin TRT ekranlarından yayınlanması bekleniyor.