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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımların belli olmasının ardından kura çekimi için geri sayım başladı. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi hakkında bilgiler..