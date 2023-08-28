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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi grup maçları hangi tarihte başlayacak? Abone Olun

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi grup maçları hangi tarihte başlayacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçlarının sona ermesinin ardından gözler kura çekiminde olacak. Peki kura çekimi hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar..

ensonhaber.com UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak tüm takımlar 29 ve 30 Ağustos tarihinde oynanacak maçların ardından belli olacak. Şampiyonlar Ligi Play-off turunda oynanacak rövanş maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak 32 takım kesinleşecek. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray rövanş maçında Molde'yi evinde konuk edecek. Temsilcimiz Galatasaray geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Molde'yi 3-2 mağlup ederek avantaj elde etti. Galatasaray, Molde engelini geçerse Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi ne zaman yapılacak ve maçlar ne zaman oynanmaya başlayacak? İşte detaylar.. Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekiminin 31 Ağustos 2023 Cuma günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonunda ilk maçlar 19 Eylül ile 20 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Grup aşamasındaki son maçlar ise 12 Aralık ve 13 Aralık tarihlerinde oynanacak.

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