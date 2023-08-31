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Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim? Abone Olun

Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi için geri sayım başladı. Peki, temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerinin belli olacağı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte kura çekimi tarihi ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri..

ensonhaber.com UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu. Şampiyonlar Ligi Play-off turunda oynanan rövanş maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak 32 takım kesinleşti. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray rövanş maçında Molde'yi 2-1 yenerek gruplara kalmayı başardı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 Sezonu’nda gruplarda yer mücadele edecek. Sarı kırmızılılar eleme turlarında Zalgiris, Olimpija Ljubljana ve Molde engellerini aşarak tarihinde 17. kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi ne zaman yapılacak ve maçlar ne zaman oynanmaya başlayacak? İşte detaylar.. Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü Fransa’nın Monaco kentinde saat 19.00’da başlayacak. Kura çekimi, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimi sonucunda Galatasaray’ın rakipleri belli olacak. Kuraya katılacak olan 32 takım, UEFA kulüp sıralamasındaki yerine göre dört torbaya ayrılacak. Aynı ülkenin federasyonuna bağlı takımlar bu aşamada aynı grupta yer alamayacak. Şampiyonlar Ligi’nde yer alan takımlar ve torbaları şu şekilde: 1. Torba Manchester City, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Benfica, PSG, Sevilla, Feyenoord 2. Torba Manchester United, Real Madrid, BVB, Inter, Porto, Atletico, Arsenal, Leipzig 3. Torba Milan, Salzburg, Kızılyıldız, Shakhtar Donetsk, Braga, Lazio, PSV, Kopenhag 4. Torba Galatasaray, Newcastle Utd., Real Sociedad, Lens, Union Berlin, Celtic, Young Boys, Antwerp Grup maçlarının tarihleri şu şekilde: 1. Maç Günü: 19-20 Eylül 2. Maç Günü: 3-4 Ekim 3. Maç Günü: 24-25 Ekim 4. Maç Günü: 7-8 Kasım 5. Maç Günü: 28-29 Kasım 6. Maç Günü: 12-13 Aralık

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