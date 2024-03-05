Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç TV8,5'da! İşte TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar

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Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 tur rövanş maçları için geri sayım başladı.
Avrupa kupalarında rövanş maçları 5,6 ve 7 Mart tarihleri arasında oynanacak.
Futbolseverler Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi.
Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5'un bu hafta yayınlayacağı mücadeleler merak uyandırdı.
Peki, Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar şifresiz kanalda yayınlanacak? İşte TV8,5'un şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı...
TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar
5 Mart Salı
23:00 Real Sociedad ile PSG
6 Mart Çarşamba
23:00 Manchester City - Kopenheg