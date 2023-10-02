Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç TV8,5'da yayınlanacak! Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı? Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasın ikinci maçlar yarın oynanmaya başlıyor. Maçları televizyondan takip etmek isteyenler Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte şifresiz yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının listesi..

ensonhaber.com Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ikinci maçlar 3 ve 4 Ekim tarihlerinden oynanacak. Futbolseverler Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray 3 Ekim Salı günü deplasmanda Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Manchester United - Galatasaray maçı ve diğer Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanalları öğrenmek istiyor. Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye'deki yayıncısı olan Acun Medya Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak 4 maçı şifresiz olarak yayınlacak. Maçlar TV8,5 kanalından canlı yayınlanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar şifresiz kanalda yayınlanacak? Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı? İşte merak edilenler. TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar 3 Ekim Salı 19:45 Union Berlin - Braga 22:00 Kopenhag - Bayern Münih 4 Ekim Çarşamba 19:45 Antwerp - Shakhtar Donetsk 22:00 Newcastle United - PSG Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı? Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın 3 Ekim Salı günü deplasmanda oynayacağı Manchester United maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.