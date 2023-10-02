Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç TV8,5'da yayınlanacak! Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı?
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Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ikinci maçlar 3 ve 4 Ekim tarihlerinden oynanacak.

Futbolseverler Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi.

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray 3 Ekim Salı günü deplasmanda Manchester United ile kozlarını paylaşacak.

Futbolseverler Manchester United - Galatasaray maçı ve diğer Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanalları öğrenmek istiyor.

Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye'deki yayıncısı olan Acun Medya Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak 4 maçı şifresiz olarak yayınlacak. Maçlar TV8,5 kanalından canlı yayınlanacak.

Peki, Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar şifresiz kanalda yayınlanacak? Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı? İşte merak edilenler.

Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç şifresiz yayınlanacak! Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı?

TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar

3 Ekim Salı

19:45 Union Berlin - Braga

22:00 Kopenhag - Bayern Münih

4 Ekim Çarşamba

19:45 Antwerp - Shakhtar Donetsk

22:00 Newcastle United - PSG

Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç şifresiz yayınlanacak! Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı?

Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı?

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın 3 Ekim Salı günü deplasmanda oynayacağı Manchester United maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.