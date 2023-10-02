Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç TV8,5'da yayınlanacak! Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı?

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ikinci maçlar 3 ve 4 Ekim tarihlerinden oynanacak.
Futbolseverler Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi.
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray 3 Ekim Salı günü deplasmanda Manchester United ile kozlarını paylaşacak.
Futbolseverler Manchester United - Galatasaray maçı ve diğer Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanalları öğrenmek istiyor.
Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye'deki yayıncısı olan Acun Medya Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak 4 maçı şifresiz olarak yayınlacak. Maçlar TV8,5 kanalından canlı yayınlanacak.
Peki, Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar şifresiz kanalda yayınlanacak? Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı? İşte merak edilenler.
TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar
3 Ekim Salı
19:45 Union Berlin - Braga
22:00 Kopenhag - Bayern Münih
4 Ekim Çarşamba
19:45 Antwerp - Shakhtar Donetsk
22:00 Newcastle United - PSG
Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı?
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın 3 Ekim Salı günü deplasmanda oynayacağı Manchester United maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.