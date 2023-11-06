Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç TV8,5'da yayınlanacak! Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı? Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının dördüncü maçları yarın oynanmaya başlıyor. Mücadeleleri televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte şifresiz yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının listesi..

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Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki dördüncü maçlar 7 Kasım ve 8 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Futbolseverler Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız kazandırdı.

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray 8 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler Bayern Münih - Galatasaray maçı ve diğer Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanalları öğrenmek istiyor.

Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye'deki yayıncısı olan Acun Medya Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak 4 karşılaşmayı şifresiz olarak yayınlayacak.

Şifresiz olarak yayınlanacak maçlar TV8,5 kanalından naklen yayınlanacak.

Peki, Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar şifresiz olarak TV8,5'ta yayınlanacak? Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı? İşte merak edilenler.

TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar

7 Kasım Salı

20:45 Borussia Dortmund - Newcastle United

23:00 Manchester City - Young Boys

8 Kasım Çarşamba

20:45 Napoli - Union Berlin

23:00 Real Madrid - Braga

Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı?

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın 8 Kasım Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Bayern Münih maçı EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.