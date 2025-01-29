Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 29 Ocak 2025 Çarşamba maç programı...
Hüseyin Topuz

Futbolseverler bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması heyecanı bugün oynanacak maçlar ile sona erecek.

Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverleri bekliyor.

29 Ocak 2025 Çarşamba günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte, 29 Ocak 2025 Çarşamba maç programı...

29 Ocak Çarşamba

23:00 Juventus - Benfica

23:00 Stuttgart - PSG

23:00 Aston Villa - Celtic

23:00 Young Boys - Kızılyıldız

23:00 PSV Eindhoven - Liverpool

23:00 Girona - Arsenal

23:00 Inter - Monaco

23:00 Bayern Münih - Slovan Bratislava

23:00 Barcelona - Atalanta

23:00 Sturm Graz - RB Leipzig

23:00 Salzburg - Atletico Madrid

23:00 Brest - Real Madrid

23:00 Manchester City - Club Brugge

23:00 Borussia Dortmund - Shakhtar Donetsk

23:00 Lille - Feyenoord

23:00 Sporting CP - Bologna

23:00 Dinamo Zagreb - Milan

23:00 Bayer Leverkusen - Sparta Prag

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Hüseyin Topuz
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