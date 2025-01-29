Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? 29 Ocak 2025 Çarşamba maç programı...

Futbolseverler bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması heyecanı bugün oynanacak maçlar ile sona erecek.
Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverleri bekliyor.
29 Ocak 2025 Çarşamba günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte, 29 Ocak 2025 Çarşamba maç programı...
29 Ocak Çarşamba
23:00 Juventus - Benfica
23:00 Stuttgart - PSG
23:00 Aston Villa - Celtic
23:00 Young Boys - Kızılyıldız
23:00 PSV Eindhoven - Liverpool
23:00 Girona - Arsenal
23:00 Inter - Monaco
23:00 Bayern Münih - Slovan Bratislava
23:00 Barcelona - Atalanta
23:00 Sturm Graz - RB Leipzig
23:00 Salzburg - Atletico Madrid
23:00 Brest - Real Madrid
23:00 Manchester City - Club Brugge
23:00 Borussia Dortmund - Shakhtar Donetsk
23:00 Lille - Feyenoord
23:00 Sporting CP - Bologna
23:00 Dinamo Zagreb - Milan
23:00 Bayer Leverkusen - Sparta Prag