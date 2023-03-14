Şampiyonlar Ligi'nde dev maç: Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ligin devleri Real Madrid ve Liverpool karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, mücadeleye kısa bir zaman kala detaylarını araştırmaya başladı. Peki Real Madrid - Liverpool ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı devam ediyor. Bu turda Real Madrid, Liverpool'u konuk edecek. Son 16 turun ilk ayağında Real Madrid, deplasmanda Liverpool’u 5-2’lik skorla mağlup etti. Liverpool 2009'dan beri Real Madrid'e karşı galibiyet alamıyor. Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya gelen iki takımın zorlu mücadelesi heyecan yaratacak. Rövanş karşılaşması öncesi Real Madrid'de David Alaba, Karim Benzema ve Ferland Mendy sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Liverpool'da ise Calvin Ramsey forma giyemeyecek. Zorlu mücadeleye kısa bir zaman kala detaylar araştırılıyor. Peki Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'leri... Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman? Barnebau Stadyumu'nda oynanacak olan Real Madrid - Liverpool maçı 15 Mart 2023 Çarşamba günü saat 23:00’te başlayacak. Maç, EXXEN platformunda canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Junior. Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Gakpo, Nunez.