Şampiyonluk adayıydı... Gözyaşları içinde MasterChef'e veda etti! MasterChef All Star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Sezonun başından bu yana favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef'e veda etti. Şeflerin karşısında gözyaşlarını tutamadı. İşte elenen isim...

ensonhaber.com

MasterChef All Star’da bir hafta daha geride kaldı.

Heyecanın ve rekabetin hiç eksik olmadığı yarışmada, her hafta elenen yarışmacılar ve yaşanan gelişmeler, izleyicileri ekrana kilitliyor.

Yarışmanın bu haftasında eleme potasına giren tüm yarışmacılar, kıyasıya bir rekabet içerisine girdi.

Geçtiğimiz hafta MasterChef ailesine veda eden Rıfat'ın ardından, bu haftanın adayı şeflerin oylarıyla belirlendi.

Yarışmacıların performansı ve şeflerin değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkan isim, yarışmanın seyrini değiştirdi.

Yarışmaya veda eden yarışmacının duygusal anları ve yarışma boyunca yaşadığı deneyimler, izleyicileri derinden etkiledi. İşte elenen yarışmacı…

Gözyaşları içinde veda etti

Bu haftanın eleme adayları Batuhan, Barış, Eray, Dilara, Ayaz, Gamze ve Tolga seçilmişti. İlk etabı geçemeyen Dilara, Ayaz, Barış ve Eray bir kez daha mücadele etti.

Dün akşam en başarısız tabağı yapan ve MasterChef’e veda eden isim Eray oldu. Birçok kişinin favorisi olan yarışmacı hayallerine gözyaşlarıyla veda etti.