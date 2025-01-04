Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak.

Daha önce 69 kez birbirleriyle karşılaşan iki Karadeniz takımı, bugün oynanacak maçla birlikte 70. kez sahaya çıkacak.

İki takım arasında oynanan 69 maçta Trabzonspor 43 karşılaşmadan galip ayrılırken, Samsunspor 15 galibiyet elde etti. İki ekip arasındaki 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'a rakip olduğu son Süper Lig maçını 3-1 kazanan Samsunspor, bu rekabet tarihinde üst üste iki galibiyet aldığı bir dönem yaşamadı.

Süper Lig deplasmanlarındaki son dört maçını kaybeden Trabzonspor, kötü gidişata dur demek istiyor.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Samsunspor - Trabzonspor maçının detaylarını sizler için derledik.

İşte, Samsunspor - Trabzonspor maçının detayları...

Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman?

Samsunspor - Trabzonspor maçı 4 Ocak Cumartesi (bugün) günü saat 19:00'da başlayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak.