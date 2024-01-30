Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olmak için şartlar nelerdir?

2024 yerel seçimleri öncesi sandık görevlisi olmak isteyenler konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için geri sayım başladı. Seçime kısa bir süre kala sandık görevlisi olmak isteyenler arama motorlarında sık sık aramalar gerçekleştiriyor.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde sandıklarda görev almak isteyenler "Sandık görevlisi nasıl olunur?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Peki, sandık görevlisi nasıl olunur? İşte sandık görevlisi olmak için aranan şartlar...
Sandık görevlisi nasıl olunur?
Seçimlerde sandık görevlisi olabilmek için ikametgah adresinize göre bulunduğunuz bölgedeki seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekiyor.
İlçe seçim kurulları tarafından yapılacak olan duyurulara göre Seçim Sandık Görevlisi olmak için başvuru yapılabilmektedir.
Sandık görevlisi olabilmek için şu şartlar aranmaktadır;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- 18 yaşını doldurmuş olmak,
- Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak
- Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.
Fakat sandık görevlisi olmak için istenen şartlar değişiklik gösterebilir. Bu nedenle seçim kurullarının duyuruları takip edilmelidir.