Haberler



Bilgi



Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olmak için şartlar nelerdir?

Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olmak için şartlar nelerdir? 2024 yerel seçimlerine kısa bir süre kala sandık görevlisi olmak isteyenler konu hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı. İşte sandık görevlisi olmak için yapılması gerekenler..