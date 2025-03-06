Sandık Kokusu’nda finale sayılı gün kalan şoke eden ayrılık! Başrol diziye veda etti

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Show TV ekranlarını reyting rekortmen yapımları arasında yer alan Sandık Kokusu’nda finale adım adım yaklaşılıyorken aniden yaşanan ayrılık seyirciyi şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada adeta bir fenomen haline gelen Sandık Kokusu’nda Irmak karakterine hayat veren başarılı oyuncu Meriç Aral finale 2 bölüm kana 48. Bölümde seyirciye veda etti.

Dizinin başrol karakterlerinden biri olan Aral erken vedasıyla izleyiciyi şaşkına çevirdi.

HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Büyük finale yalnızca 2 bölüm kalmışken gelen bu ani ayrılığın nedeni henüz belirsizliğini korurken sosyal medyada ortaya atılan iddialar dikkat çekti.

Aral kendi gibi oyuncu olan Serkan Keskin ile kısa bir süre önce nikah masasına oturmuştu. Aral’ın diziden aniden ayrılmasının hamile olmasından kaynaklandığı iddia edildi.