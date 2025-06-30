Şarj kablosunu takarken dikkat! Bu hata telefonunuzun sonunu getiriyor

Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez parçaları haline geldi.

Ancak birçok kullanıcı, zamanla cihazlarının yavaşladığını, şarjının çabuk bittiğini ve bataryasının eskisi gibi dayanmadığını fark ediyor. Bu sorunların başında yanlış şarj etme alışkanlıkları geliyor.

Uzmanlara göre, lityum iyon pillerin sağlıklı kullanımı için ideal şarj aralığı yüzde 20 ile 80 arasında olmalı. Telefonu her zaman yüzde 100’e kadar doldurup prizde uzun süre bırakmak bataryaya zarar veriyor.

Uzmanlar, pil sağlığını korumak için telefonu şarj ederken yüzde 80 seviyesinde bırakmanın ve tam boşalmadan şarj etmeye başlamanın daha doğru olduğunu belirtiyor.

TELEFONUN PİL ÖMRÜNÜ UZATMANIN YOLLARI