Satın almayın! Bu yöntemle kilo kilo galeta unu yapabilirsiniz Marketten galeta unu satın almak tarihe karışıyor! Artık evde kendiniz yapıp tüketebilirsiniz. İşte en basit galeta unu yapımı haberimizde...

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Galeta unu, kurutulmuş ve ufalanmış ekmek kırıntılarından yapılan bir malzemedir. Genellikle tavuk, balık, köfte ve benzeri yiyecekleri ekmeklemek veya güveçlerin üstünü kaplamak için kullanılır.

Marketlerde satın alınan galeta unlarına artık gerek kalmayacak.

Çok basit bir yöntemle, kendi ununuzu kendiniz yapabilirsiniz.

Galeta unu yapmak oldukça basit bir işlemdir ve sadece birkaç malzemeye ihtiyacınız olacaktır. İşte evde galeta unu yapılışı...

Malzemeler:

Ekmek dilimleri veya kuru ekmek

Tuz (isteğe bağlı)

Tarifi

İlk olarak, kullanacağınız ekmek dilimlerini veya kuru ekmekleri hazırlayın.

Eğer taze ekmek kullanacaksanız, ekmek dilimlerini önceden birkaç saat kurumaya bırakabilirsiniz. Kuru ekmek kullanacaksanız, direkt olarak kullanabilirsiniz.

Hazırladığınız ekmek dilimlerini veya kuru ekmekleri bir mutfak robotunda veya blenderda parçalayın veya doğrayın. Amacınız, ekmekleri ufalayarak un kıvamına getirmektir.

Galeta ununa biraz tuz eklemek isterseniz, bu aşamada tuzu ekleyin.

Ekmek parçalarını bir fırın tepsisine veya fırın ızgarasına tek bir kat halinde yayın. Fırını düşük sıcaklığa (yaklaşık 100-120°C) ısıtın ve ekmek parçalarını fırında kurutun.

Ekmek parçaları tamamen kuruduğunda, fırından alın ve soğumalarını bekleyin. Daha sonra bir mutfak robotunda veya blenderda ekmek parçalarını öğütün. Bu adımda, galeta unu kıvamını elde edene kadar ekmek parçalarını iyice öğütün.

Ev yapımı galeta ununu hava geçirmez bir kapta veya kavanozda saklayın. Serin ve kuru bir yerde saklamak, galeta ununun tazeliğini korumaya yardımcı olur.

Artık ev yapımı galeta ununuz hazır! Galeta ununu tariflerinizde kırıntı veya paneleme işlemlerinde kullanabilirsiniz. Afiyet olsun!