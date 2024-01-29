Sebebi elektronik sigara: Tiryaki dili nedir, belirtileri nelerdir? Son dönemde popüler hale gelen "elektronik sigara" ve çeşitleri, birçok hastalığa sebep oluyor. Uzmanlar, dilde kalıcı hasar bırakan ve tiryaki dili olarak adlandırılan sendroma dair uyarıyor. Peki, tiryaki dili nedir? Tiryaki dili belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

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Sigaranın her türlüsü, sağlığı tehdit ediyor...

Son dönemde herkesin elinde olan "puf" olarak bilinen elektronik sigaralar, normal sigarayı bırakmanın bir yolu olarak görülüyor.

Ancak verdiği zarar çok daha fazla...

Son olarak İngiltere, elektronik sigaraların genç nesiller arasında son derece popüler hale gelmesiyle birlikte bu tütün içeriğini yasaklayacağını duyurdu.

Meyve aromalı seçenekleri de olan elektronik sigaralara ilişkin uzmanlardan uyarı geldi.

'Tiryaki dili' sendromuna yakalanılabileceğine dikkat çeken bir hekim, kalıcı veya ciddi tat sorunlarının yaşanılmaması için öneriler verdi.

Tiryaki dili sendromu

Dr. Rhona Eskander'e göre, elektronik sigara içmek 'tiryaki diline' sahip olmanıza neden olabilir.

Tiryaki dilli olmanın ne demek olduğunu da anlatan uzman, "Bu, bir kişinin elektronik sigara içerken tat alma yeteneğinde bir kayıp veya azalma anlamına gelir. Elektronik sigara içerken tat alma yeteneğinin geçici olarak kaybolması ya da azalması, elektronik sigara cihazları kullanılırken çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Eskander bu sendrom ile birlikte nelerin değiştiğini şu şekilde açıkladı:

"Tiryaki diliyle ilgili endişe, bunun diğer sağlık sorunlarını maskeleme potansiyelinde yatmaktıyor. Bazı durumlarda, kalıcı veya ciddi tat sorunları altta yatan ağız sağlığı sorunlarının ve hatta sistemik sağlık sorunlarının göstergesi olabilir."