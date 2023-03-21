SEÇİM BARAJI 2023 | Seçimlerde barajı geçmek için en az kaç oy gerekir? Türkiye’de seçim barajı yüzde kaç? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, partilerin barajı geçmesi için kaç oy alması gerektiğini merak ediyor. Peki seçimlerde barajı geçmek için kaç oy gerekir? Bir parti seçim barajını nasıl geçer? Türkiye'de seçim barajı yüzde kaç? İşte merak edilenler...

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Bu yıl gerçekleşecek olan seçimlere 53 gün kaldı.

Cumhurbaşkanı adayları arasında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, Türkiye İttifakı adayı Ahmet Özal, Yeniden Refah Partisi adayı Fatih Erbakan, Vatan Partisi Doğu Perinçek, Memleket Partisi Muharrem İnce yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir zaman kala seçim barajı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Peki seçimlerde barajı geçmek için kaç oy gerekir? Bir parti seçim barajını nasıl geçer? Türkiye'de seçim barajı yüzde kaç? İşte detaylar...

Türkiye'de seçim barajı yüzde kaç?

Türkiye, %7 seçim barajı uygulaması ile dünyadaki en yüksek seçim barajına sahip ülkelerdendir. Baraj bağımsız adaylara uygulanmamaktadır. Buna ek olarak siyasi partilerin Hazine yardımından yararlanmaları için %3 oy alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Barajı geçmek için kaç oy gerekir?

2023 seçimlerinde yaklaşık 56 milyon kişinin oy kullanacağı tahmin ediliyor. 56 milyon seçmen olacağını varsayarsak bir partinin barajı geçebilmesi için minimum 3.9 - 4 milyon oy alması gerekiyor.