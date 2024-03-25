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Seçim görevli ücretleri 2024: Sandık görevli ücreti ne kadar, ne zaman yatacak?

Seçim görevli ücretleri 2024: Sandık görevli ücreti ne kadar, ne zaman yatacak? 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere az bir süre kala, seçimde görevli olanlar alacakları ücretler hakkında merak içindeler. Peki, 2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar ve ne zaman verilecek?