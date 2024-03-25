Seçim görevli ücretleri 2024: Sandık görevli ücreti ne kadar, ne zaman yatacak?

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala, vatandaşlar sandık görevlisi ücretleri hakkında merak içinde.
31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimlerde sandık görevlisi olmak için başvuranlar tamamlandı.
Şubat ayında sona eren başvuruların ardından, sandık görevlilerinin ücretleri de belli oldu.
Sandık görevlilerinin alacakları ücretler, görevlerine ve sorumluluklarına göre farklılık gösteriyor.
Sandık kurulu başkanları, sandık memurları, partili üyeler ve bina sorumluları gibi farklı görevlerde yer alan sandık görevlilerine ödenecek miktarlar belirlendi.
İşte seçim görevlilerinin ücreti ve ödeme tarihleri…
2024 seçim görevli ücretleri
31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçimlerde görev alacak sandık kurulu başkanlarından partili üyelere kadar herkesin alacağı ücretler netleşti.
Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ödeme yapılacak.
Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?
31 Mart 2024 yerel seçimlerde görev alan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı henüz kesinleşmedi. Tarih netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.