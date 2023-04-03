Seçim günü evlenecekler dikkat! O saatten itibaren... Düğün tarihini 14 Mayıs Pazar gününe ayarlayan gelin ve damatlar, seçimler nedeniyle bir aksilik olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 14 Mayıs'ta düğün yasağı var mı? 14 Mayıs Pazar seçim günü düğün yapılır mı?

Türkiye'de sandık günü için geri sayım devam ediyor.

14 Mayıs Pazar olarak belirlenen seçim gününde vatandaşlar sabah 06.00'dan akşam 17.00'a kadar oy kullanabilecek.

Ardından sandıklar YSK'ya teslim edilecek ve oylar açıklanacak.

Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçen Türkiye'de oldukça heyecanlı anlar yaşanacak.

YSK, seçim günü uygulanacak olan yasak ve kısıtlamaları da paylaştı.

Bu kapsamda 14 Mayıs günü için planları olanlar, herhangi bir yasak olup olmadığını sorguluyor.

14 Mayıs Pazar evlenecek olan çiftler, düğün yapmak yasak mı ile ilgili son ayrıntıları araştırıyor.

Peki, seçim günü düğün yapılır mı? 14 Mayıs düğün yasağı var mı? Seçim yasakları neler? İşte detaylar...

Seçim günü düğün yasağı

Resmi Gazete'de yayınlanan ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre, seçim günü düğünler, saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

14 Mayıs 2023 seçim günü yasakları

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak.

Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.