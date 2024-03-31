Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri Seçim günü yasakları başladı. Vatandaşlar, bugün marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki 31 Mart Pazar günü marketler açık mı? İşte çalışma saatleri...

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31 Mart seçim günü geldi, seçim yasakları ve düzenlemelerle ilgili araştırmalar hız kazandı.

Özellikle bugün gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri süresince, marketlerin çalışma saatleri konusu merak ediliyor.

A101, BİM, ŞOK gibi popüler marketlerin seçim gününde açık olup olmayacağı ve çalışma saatleri hakkındaki bilgiler, alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından dikkatle araştırılıyor.

Peki, seçim günü marketler açık mı? Kaça kadar açık? İşte merak edilenler…

Seçim günü marketler açık mı?

Seçim günü, oy verme işlemi 32 ilde saat 07.00 ile 16.00 arasında, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Vatandaşlar, seçim günü marketlerden ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA gibi zincir marketler, her zamanki saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

AVM’ler de kapalı olmayacak.