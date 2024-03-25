Seçim sandık görevleri iptal edilir mi? Seçim görevine gitmeme cezası nedir? 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin yaklaşmasıyla birlikte, seçim sürecinde sandık görevlilerinin belirlenmesi konusu tekrar gündemde. Sandık başına görev almak istemeyenler ise “Seçim görevleri iptal edilir mi? Seçim görevine gitmeme cezası ne?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

ensonhaber.com

31 Mart seçimlerine az bir süre kaldı ve seçim heyecanı tüm Türkiye'yi sarmaya başladı.

Ancak seçimlerin düzgün bir şekilde işlemesi için önemli bir rol oynayan sandık görevlilerinin belirlenmesi konusu gündeme oturdu.

Son bildirilere göre, her sandıkta bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üye görev alacak.

Seçim görevine gidemeyecek görevliler, seçim görevlerinin iptal edilip edilemeyeceğini merak ediyor.

Peki, seçim görevleri iptal edilebilir mi? Seçim görevine gitmeme cezası nedir? İşte merak edilenler…

Seçim görevi iptal edilir mi?

Seçim görevi alan bireylerin, görevlerini yerine getirememe durumunda ilçe seçim kuruluna başvurmaları gerekiyor.

Bu başvurunun değerlendirilmesi sonucunda seçim görevinin iptal edilme ihtimali bulunuyor.

Seçim görevine gitmeme cezası nedir?

Seçim günü sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanlarının görevlerini yerine getirirken, haklı bir mazereti olmaksızın görev yerinde bulunmayanlara 50 günden az olmamak kaydı ile idari para cezası uygulanacağı belirtildi.