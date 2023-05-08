Seçimde tek zarf mı olacak, çift mi? 2 pusula aynı zarfa mı konulacak? İşte pusula, mühür ve zarf 2023! Oy kullanmaya günler kala, seçmenlerin bilgi araştırmaları da hız kazandı. Bu kapsamda oy pusulası, mühür ve zarf detayları sorgulanıyor. Peki, 2023 seçimde kaç oy pusulası var? Oy pusulaları aynı zarfa mı konulacak? Seçimde tek zarf mı, çift zarf mı olacak?

2023 seçimleri için sayılı günler kaldı. Siyasilerin gündeminde seçilme, seçmenlerin gündeminde ise oy kullanma var.

Oy kullanma kurallarına göz atanlar, doğru şekilde görevini yerine getirmek için her detayı inceliyor.

Merak edilen konulardan birisi de oy pusulası, mühür ve zarfa dair oldu.

Bilindiği üzere 2023 seçimlerinde iki pusula olacak; Birisi cumhurbaşkanı adayı birisi de milletvekilliği için partilerin yer aldığı pusula. Seçmenler, 2 adet pusulaya mühür basacak ve zarfa koyacak.

Bu durumda iki pusulanın tek zarfa mı yoksa ayrı ayrı zarflara mı konulacağı araştırılıyor.

Peki, pusulalar aynı zarfa mı girecek? Seçimde tek zarf mı çift zarf mı olacak? Cumhurbaşkanlığı oy pusulası ile parti oy pusulası aynı zarfa mı konacak? İşte yanıtı...

İki pusula, tek zarf

Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak.