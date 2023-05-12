Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Oy kullanırken zorunlu belgeler hangileri? 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler öncesinde vatandaşlar merak ettikleri sorulara yanıt arıyorlar. Cevabı en çok merak edilenler arasında seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı sorusu yer alıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı..

Pazar günü yapılacak olan seçimler öncesi vatandaşlar merak ettikleri bazı sorulara yanıt arıyor.

En çok merak edilenler arasında ise seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı sorusu yer alıyor.

Vatandaşlar konu hakkında merak ettiklerini öğrenmek için arama motorlarında "Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? İşte bu sorunun yanıtı..

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?

Bilindiği üzere seçmen kağıdı muhtarlık tarafından dağıtılan ve kişinin oy kullanacağı okul ve sandığı gösteren bir evraktır. Vatandaşların oy kullanırken yanlarında seçmen kağıdı olmasına gerek yoktur. Yani seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir.

Vatandaşların oy kullanırken resmi kimlik veya kimlik niteliği taşıyan herhangi bir evrak sandığa gelmeleri yeterlidir.

Oy kullanırken zorunlu belgeler hangileri?

Oy verme işlemi sırasında seçmenin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi resimli resmi nitelikli belgelerden en az birinin yanlarında olması zorunludur.