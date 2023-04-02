Seçmen listeleri askıdan indirildi mi? e-Devlet üzerinden seçmen listesi sorgulama! Seçim yaklaşırken seçmen listelerindeki son durum merak ediliyor. Seçmen listeleri 20 Mart'ta askıya çıkarılmıştı. İtirazlar sonrası yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütükleri 12 Nisan günü kesinleştirilmiş olacak. Peki seçmen listeleri askıdan indirildi mi? İşte e-Devlet üzerinden seçmen listesi sorgulama!

Mayıs ayı ve seçim günü yaklaşırken vatandaşlar tarafından seçmen listeleri sorgulanıyor. Seçmen kaydının askıdan indirilip indirilmediği merak ediliyor. Listeler muhtarlıklara gitmeden e-Devlet üzerinden de kontrol edilebiliyor. İşte seçmen listelerindeki son durum...

Seçmen listeleri askıdan indirildi mi?

Muhtarlık bölgesinde yer alan askı listelerinin 2 Nisan’a kadar askıda kalacağı biliniyordu. Söz konusu listeler, 2 Nisan tarihinde askıdan indirildi. Ayrıca itiraz süreci de sona erdi.

Türkiye'de ikâmet eden seçmenler, askı dönemi sürecinde kendisinin, aynı evde yaşadığı yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerine internet üzerinden erişebiliyor. Bu dönem sonrası yine kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini e-Devlet yoluyla sorgulayıp öğrenebiliyor.

Seçmen kaydı e-Devlet'ten nasıl sorgulanır?

Seçmen kaydınızı sorgulamak için öncelikle e-Devlet Kapısı'na giriş yapmalısınız. Ana sayfada bulunan arama bölümüne “Yurtiçi Seçmen Kaydı Sorgulama” yazarak sisteme erişebilirsiniz.