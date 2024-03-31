Seçmen oy pusulasını nasıl katlayacağını şaşırdı! En uzunu 97 santim… 3 büyük şehirde bulunan oy pusulaları uzunluklarıyla dikkat çekti. En uzunun 97 santim olan pusulayı seçmen nasıl katlayacağını şaşırdı. İşte, üç büyük şehirdeki oy pusulalarının boyutları…

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Türkiye’de 81 ilde yaklaşık 61 milyon seçmen oy kullanacağı mahalli idari seçiminin tamamen bitmesine çok kısa bir süre kaldı.

Seçimlerde oy pusulaları ile ilgili de detaylar dikkat çekti. Sandık başına giden seçmenin nasıl katlayacağını şaşırdığı pusulaların boyutları duyanları şaşırttı.

En fazla seçmenin bulunduğu 3 büyük şehirde sandığa giden vatandaşların oy pusulalarının boyutları açıklandı. Buna göre en uzun oy pusulasının boyutu 97 santim olarak kaydedildi.

İşte, 3 büyük şehre göre oy pusulası boyutları…

3 büyükşehrin oy pusulalarında 97 santim ile İstanbul ilk sırada yer alırken İzmir’de pusula uzunluğu 86 santim, Ankara'da ise 79 santim olarak kaydedildi.

Öte yandan 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde kullanılan oy pusulasının uzunluğu da çok konuşulanlar arasındaydı. Siyasi partiler ve ittifakların, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılan oy pusulasının uzunluğu ise 1 metre olarak ölçülmüştü.