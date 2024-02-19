Seda Aktuğlu mesajları ifşa etti! Sahra’nın eşi İdris neler yazmış neler… Ani ayrılışı ile gündeme bomba gibi düşen Survivor’un iddialı yarışmacısı Sahra Işık’ın ayrılışıyla Seda Aktuğlu’nun da ismi oldukça fazla anılmıştı. Sahra’nın eşi İdris Aybirdi, Seda Aktuğlu ile olan mesajlarını bir bir ifşa etti, görenler şaşkına çevirdi.

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Survivor’un iddialı yarışmacılarından olan Sahra Işık adadan ani ayrılışının ardından eşi İdris Aybirdi’nin Acun Ilıcalı’yı aradığı iddiaları gündeme adeta bomba gibi düşmüştü.

Gündemin bir an olsun durulmadığı konu hakkındaki son yaşanan gelişmelerin ardından Seda Aktuğlu’nun Sahra’nın eşini ve ailelerini aradığı öğrenilmiş ve ortalık iyiden iyiye karışmıştı.

Sahra eski dostu Seda Aktuğlu hakkında, “Hadi İdris'i aradın sen benim ailemden ne istiyorsun? İdris'in ailesini nasıl arayabilirsin sen ya arlanmaz utanmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadelerin ardından Seda ise boş durmayarak İdris Aybirdi ile olan mesajlarını ifşa etti.

İşte, o mesajlar…

KVKK gereğince yayınlanmayan mesajlarda, Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'nin eşinin Ogeday'la olan samimiyetini kıskandığı görüldü. Aybirdi'nin, Seda Aktuğlu'ya 'Aralarında bir şey mi var?' diye sormasının ardından pek çok küfür ve tehdit içeren yazışmaları sosyal medya hesabından yayınlaması gündemi adeta altüst etti.

Aktuğlu'nun mesajları paylaşmasının ardından İdris Aybirdi sosyal medya hesabı üzerinden Seda'nın kendisine Sahra'yı kötülediğine dair açıklama yaptı.