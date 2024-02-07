Sedat Ocakçı kimdir, nereli? Sedat Ocakçı yakalandı mı? Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Adana’da saklandıkları bir ikamete düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 2.5 milyon TL'lik vurgun yaptığı ortaya çıkan çift gündemin merak edilen isimleri oldu. Peki, Sedat Ocakçı kimdir, nereli? İşte hakkındaki bilgiler...

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Türkiye'de vurgun olaylarına bir yenisi daha eklendi.

İzmir'de Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı yüzlerce kişiyi yüzde 10 ile yüzde 20 gibi yüksek faiz getirisi olduğunu iddia ettiği sistemle kandırdı.

Öğrenciden emekliye, ev hanımından iş insanına kadar birçok vatandaştan 2 milyar 500 milyon lirayı toplayıp kayıplara karıştı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah haklarında gözaltı kararı çıkartılan aralarında Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı'nın da bulunduğu 30 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

Sedat Ocakçı ile eşi, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Adana'da yakalandı.

Peki, Sedat Ocakçı kimdir? İşte hakkındaki bilgiler...

Sedat Ocakçı kimdir

18 Ocak 1990 tarihinde Yozgat'ta doğan Ocakçı, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimi alarak mezun oldu. 2015 yılında, hayatını Seçilay Ocakçı ile birleştiren Sedat Ocakçı'nın bu birlikteliğinden bir yıl sonra kızları Hiranur dünyaya geldi.

İzmir'de Hira Yazılım Eğitim ve Danışmanlık markasını kurarak ticaret yazılımları geliştiren Sedat Ocakçı, daha sonra 2020 yılında Metayıldız Bilişim Teknolojileri şirketini kurdu.

İş insanı olarak tanınan ve dron fabrikası kurma vaadiyle kısa sürede büyüyen Sedat Ocakçı, İzmir Çiğli’de holding binası açtı.

Aylık yüzde 17 faiz vaadiyle binlerce kişiden milyarlarca lira para toplayan Ocakçı'dan haber alınmamaya başladı.

Kayıplara karışan Ocakçı, "O çok sevdiğiniz paracıklarınız yatacak" videosuyla gündeme geldi.

Holding binasının girişindeki levhalar kaldırılınca ve binaya kiralık pankartı asılınca mağdurlarda ortaya çıktı.

Sedat Ocakçı’nın 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nden ihraç edilen üsteğmen olduğu da öğrenildi.