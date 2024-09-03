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Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Aybüke Öğretmen'in hikayesi

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Aybüke Öğretmen'in hikayesi Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan TRT ortak yapımı "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, bu akşam 20.00'de TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. İzleyiciler, Aybüke Yalçın'ın hayatını bir kez daha merak edecek. Peki, şehit öğretmen Aybüke Yalçın kimdir, nasıl öldü, kaç yaşında? İşte hayatına dair bilgiler...