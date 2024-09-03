Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Aybüke Öğretmen'in hikayesi

Yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği, senaryosunu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur'un kaleme aldığı yapım, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona girmişti.
Filmde, Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, baba Sadık Yalçın'ı Caner Kurtaran, anne Zehra Yalçın'ı ise Zeynep Kankonde canlandırdı. Filmin oyuncuları arasında Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci de yer alıyor.
Yapım, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın öğretmenlik azmini beyaz perdeye taşıyor.
Bu kapsamda "Aybüke Yalçın" yeniden merak konusu oldu. Peki, Aybüke Yalçın kimdir? Aybüke Öğretmen nasıl şehit oldu, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...
AYBÜKE YALÇIN KİMDİR
Şenay Aybüke Yalçın 3 Eylül 1994 tarihinde Ankara'da doğmuştur.
İlköğrenimini Ankara' da, ortaöğrenimini Balıkesir' in Edremit ilçesinde, yükseköğrenimini, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Müzik Eğitimi Fakültesinde tamamlamıştır.
2016 yılının Ekim ayında, Batman'ın Kozluk ilçesindeki, Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesine Müzik Öğretmeni olarak atanmıştır.
Çalışkanlığı, sıcak kalpliliği, şefkatli yapısıyla, okul idaresi, öğretmen arkadaşları, velileri ve öğrencileri tarafından çok sevilen Aybüke Öğretmen, "Öğretmen oldum ben" sevinciyle görevine başlamıştır.
ÖLÜMÜ
Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017 Cuma günü çok sevdiği öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra, öğretmen arkadaşlarıyla Kozluk ilçesinden Batman'a dönerken hain teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır.
Yalçın, kaldırıldığı hastanede daha hayatının baharındayken, yirmi iki yaşında şehit düşmüştür.
Aybüke öğretmenin hatırası, okullarda, kütüphanelerde, sanat atölyelerinde, park ve caddelerde, anısına düzenlenen etkinliklerle yaşatılıyor.