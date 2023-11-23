Şeker Yatırım halka arz ne zaman, kaç lot verir? Hisse başı 7 TL'den... SPK'dan halka arz olan Şeker Yatırım detayları belli oldu. Peki, Şeker Yatırım halka arz ne zaman? Kaç lot verir? Hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

ensonhaber.com

Sermaye Piyasası Kurulu, yeni bir halka arza daha onay verdi.

“Geniş Yetkili Aracı Kurum” statüsündeki Şeker Yatırım halka arzı SPK tarafından onaylandı.

'SKYMD' Bist kodu ile işlem görecek olan halka arzda tüm paylar eşit dağıtılacak.

Şeker Yatırım Menkul Değerler, halka arz ile 120.000.000 TL olan mevcut sermayesini 35.000.000 TL artırarak 155.000.000 TL’ye çıkaracak

Yatırımcılar, halka arz detaylarını merakla araştırıyor.

Peki, Şeker Yatırım halka arz ne zaman, kaç lot verir? Şeker Yatırım hangi bankalarda var ve katılım endeksine uygun mu? İşte bilgiler...

Şeker Yatırım Gayrimenkul halka arz taslak izahname bilgileri:

Dağıtım şekli: Eşit Dağıtım

Lot Sayısı : 52.500.000 adet lot

Arz fiyatı : 7.00 TL

Arz büyüklüğü: 367.500.000 TL

Şeker Yatırım halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı ve işlem tarihleri henüz belli olmadı.